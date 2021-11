Jessen/MZ - In der Nacht zum Sonnabend beschädigten unbekannte Täter einen Pkw VW in der Geschwister-Scholl-Straße in Jessen. Es konnten Beschädigungen an der Motorhaube, den Türen und den Spiegeln festgestellt werden. Weiterhin wurden beide Kennzeichentafeln entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.