195 Hektar Solarflächen, 270 Megawatt Leistung, ein neues Umspannwerk: Entwickler Rudolf Haas über den aktuellen Stand des Vorhabens. Und was es für die Versorgung bedeutet.

195 Hektar PV-Anlagen für Annaburg: So weit sind die Pläne von Rudolf Haas vorangeschritten

Annaburg/MZ. - Das erste Mal hat Rudolf Haas vor über drei Jahren in Annaburg über sein Großprojekt informiert, das nun mehr und mehr Form annimmt: Photovoltaik-Freiflächenanlagen entlang der Bahnlinie in Richtung Jessen. In diesem Monat hat der Stadtrat von Annaburg nun den Vorentwurf des Bebauungsplans für die PV-Anlagen gebilligt, wobei drei Ratsmitglieder sich dem Votum enthielten.