Holzdorfer Bundeswehr-Kommandeur lobt Einsätze der Soldaten in weltweiten Konfliktsituationen

Holzdorf/MZ - In der Holzdorfer Einsatzgruppe stationär hat das Kommando gewechselt. Am Namen des bedeutenden Teils des Einsatzführungsbereichs 3 der Bundeswehr ist für Außenstehende schwer das Aufgabengebiet abzulesen. Aber es ist für ganz Deutschland von großer Bedeutung. Denn die Angehörigen sind verantwortlich, dass der Luftraum über Deutschland ununterbrochen und lückenlos überwacht wird. Das Control and Reporting Center (CRC) in Schönewalde ist in das Luftverteidigungssystem der Nato integriert.

Vor der Kommandoübergabe ging der Chef des Einsatzführungsbereiches, Oberst Andreas Springer, auf die aktuelle Lage in Osteuropa ein. Er versicherte, dass sich die Bürger der Bundesrepublik Deutschland auf die Bundeswehr verlassen können. „Denn diese Bundeswehr und die Nato sind wesentlich einsatzstärker - oder deutlich: wesentlich kriegstauglicher - als es sich viele vorstellen können.“ Daran änderten auch einige jüngste, zum Teil peinliche Äußerungen von Amtsträgern in Medien nichts.

Die Erkenntnis nach der russischen Invasion in der Ukraine laute: Der zwischenstaatliche Krieg ist zurück. Das mag bitter sein, äußerte er, aber Politik und Gesellschaft müssten nicht nur jetzt aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen, sondern ihre sicherheitspolitische Romantik dauerhaft ablegen und „den Wert einer abschreckenden Streitmacht wieder schätzen lernen“. Die politische Realität sei, dass es ohne Stärke keinen dauerhaften Frieden gebe.

Zudem forderte der Oberst Respekt ein für die „hervorragendenden Leistungen der Soldatinnen und Soldaten in den Auslandseinsätzen, in der Dauereinsatzaufgabe zur Überwachung des Luftraums über Deutschland, bei den Corona-Hilfeleistungen bei der Bewältigung der Verwüstungen nach den Unwettern vor einigen Monaten im Westen Deutschlands und bei der Evakuierungsoperation aus Afghanistan.“ Das verdiene Respekt, Anerkennung und Aufmerksamkeit.

Nicht geschont

Der Kommandowechsel falle ihm nicht leicht, sagte Andreas Springer, denn der scheidende Chef, Oberstleutnant Jens Dobrindt, war nicht allein Vorgesetzter der Einsatzgruppe stationär, sondern auch stellvertretender Regimentskommandeur, Stellvertreter als Standortältester und Chef des Stabes. Dobrindt hat die Einsatzgruppe seit März 2019 geführt. Der 46-Jährige habe sich selbst nicht geschont und von der Truppe nichts gefordert, „was er nicht selber auch zu leisten imstande war“, lobte Springer.

Am Montag beginnt ein neuer Abschnitt in Dobrindts beruflichen Laufbahn, als Dezernatsleiter im Zentrum Luftoperationen in Kalkar in Nordrhein-Westfalen). Rückblickend auf die drei Jahre im Einsatzführungsbereich, einschließlich eines Auslandseinsatzes, könne er sagen, dass er jede Woche gern nach Holzdorf gependelt sei, auch wenn dies aufgrund der langen Fahrstrecke seine Wochenenden erheblich verkürzte. Denn die Familie von Jens Dobrindt lebt bei Düsseldorf, in der Woche hat er in Grassau in Nachbarschaft des Fliegerhorstes gewohnt.

In der Luftwaffe bekannt

Sein Nachfolger, Oberstleutnant Oliver Stockheim, mag in Holzdorf noch ein Unbekannter sein, so Oberst Andreas Springer, in der Luftwaffe allerdings nicht. „Er war zuletzt der Verbindungsoffizier unseres Inspekteurs der Luftwaffe im politisch-parlamentarischen Bereich und unmittelbar davor Adjutant des Inspekteurs.“

Beim Appell am Donnerstagnachmittag im Fliegerhorst Holzdorf spielte das Luftwaffenmusikkorps aus Erfurt auf. Foto: Grommisch

Er verfüge über reichlich Expertise im Flugführungsdienst. Für seine Verwendung als Kommandeur bringe er die Befähigung und alle Voraussetzungen mit. „Diese dramatischen Zeiten, die wir jetzt erleben müssen“, sagte Oliver Stockheim während des Übergabe-Appells im Fliegerhorst Holzdorf, „unterstreichen noch einmal die Bedeutung und Sonderstellung unseres Berufes.

Es ist kein Beruf wie jeder andere. Sie erleben und leben dies - im Dauereinsatz oder in Unterstützung des Einsatzauftrags - jeden Tag.“ Oliver Stockheim ist 42 Jahre, verheiratet und hat zwei Kinder.