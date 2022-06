Zwei Menschen bei Unfall auf der Klausstraße nahe des Abzweigs Hermerode verletzt

Hermerode/MZ - Zwei Menschen wurden am Mittwoch, 16.30 Uhr, bei einem Unfall auf der B 242, Abzweig Hermerode verletzt, einer davon schwer und der andere offenbar nur leicht. Ein Transporter hielt dort auf der Klausstraße wegen einer Panne an. Ein Insasse stieg aus dem Fahrzeug aus. Ein Pkw fuhr dann auf die Person und den Transporter auf, so die erste Schilderung der Polizei, die aktuell noch mit der Unfallaufnahme befasst ist. Die Strecke ist aktuell auch noch in beide Richtungen gesperrt.