Karoline Freya Kühne aus Großörner nahm als „Miss Ostdeutschland“ an der Wahl zur „Miss Deutschland 2026“ teil. Warum sie sich nach ihrem Ausscheiden in Wernigerode zurückzog.

Nach dem Aus im Viertelfinale in Wernigerode: 18-Jährige aus Großörner trifft eine Entscheidung

Karoline Freya Kühne erhielt in Wernigerode offiziell ihre Schärpe als „Miss Ostdeutschland 2026“ samt Urkunde.

Großörner/Wernigerode/MZ - Die Enttäuschung musste Karoline Freya Kühne erst einmal verdauen. Die junge Frau aus Großörner kam im kürzlich ausgetragenen Wettbewerb um den Titel „Miss Deutschland 2026“ in Wernigerode nicht über das Viertelfinale hinaus.