Werbeträger am Hettstedter Kupferkreisel beschädigt: Polizei sucht Mercedes-Benz-Fahrer

Hettstedt/MZ - Bei der Suche nach einem Autofahrer, der am 19. Dezember 2021 einen Werbeträger am Kupferkreisel in Hettstedt beschädigt hat, bittet die Polizei um Mithilfe. Am Unfallort seien Fahrzeugteile gefunden worden, die einem Mercedes-Benz in der Farbe Anthrazit-Metallic zuzuordnen seien.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf das Unfallfahrzeug, welches wohl an der rechten Fahrzeugseite und im Frontbereich Schäden aufweist, geben kann, wendet sich an das Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter der Telefonnummer 03475/67 02 93.