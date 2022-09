Welche Auswirkungen die Umstrukturierung der Hettstedter Helios-Klinik auf den Kreis hat

Der Landkreis hat ein Gutachten zu den Auswirkungen der Umstrukturierung in Auftrag gegeben. Ein Blick in die Ergebnisse ...

Hettstedt/MZ - Die Auswirkungen der Helios-Pläne für Umstrukturierungen im Landkreis betreffen den Rettungsdienst im Landkreis nicht in dem Maße wie befürchtet. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten, das der Landkreis vor rund einem Vierteljahr beauftragt hatte. Dieses wird am heutigen Dienstag in der Sitzung des Betriebsausschusses Rettungsdienst erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine weitere Auswertung ist in der Sitzung des Rettungsdienstbereichsrates am 27. September und in den Gremien des Kreistages vorgesehen.