Seit 20 Jahren findet die Truppmannausbildung Teil 1 gebündelt für die Arnsteiner Feuerwehren in Alterode und Sandersleben statt. Was sie so wichtig macht und worum es dabei geht.

Alterode/sandersleben/MZ. - Acht Meter geht es in die Tiefe. Der Blick aus dem zweiten Stock der Burgruine Arnstein ist nichts für von Höhenangst geplagte Gemüter. Sich dann auch noch aus dieser Höhe an der Außenwand des Gemäuers abzuseilen, erfordert Mut und Übung. Eben das, was die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mitbringen. Acht Kameraden und Kameradinnen aus den Wehren in Quenstedt, Wiederstedt, Stangerode und Sandersleben wagen dies und zählen – wieder sicher am Boden angekommen – zu den neuen festen Einsatzkräften der Arnsteiner Feuerwehren.