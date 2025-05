Um den „Horror“ einer Berufsfeuerwehr zu verhindern, braucht es in Naumburg mehr Einsatzkräfte. Welche Anreize in puncto Geld und Ausstattung erhofft werden, was der Stadtwehleiter bemängelt.

Genügsame Naumburger Feuerwehr will lauter werden: Was sie alles fordert

Naumburg - Am Freitagmorgen waren sie in ernster Mission unterwegs: nach der Automatensprengung am Naumburger Kaufland oder beim Unfall auf der B 87 in Bad Kösen. Am Abend zuvor aber, auf dem Markt der Domstadt, war das Aufbauen der Technik durch die Naumburger Feuerwehr nur eine Übung und zugleich eine Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit. Die Kameraden wollen selbst aktiv sein, um Zuwachs zu bekommen.