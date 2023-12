Buntes Treiben zum Auftakt Was bei „Advent in den Kupferhöfen“ und dem Hettstedter Weihnachtsmarkt los ist

Von Freitag bis Sonntag öffnet der Hettstedter Weihnachtsmarkt. Zeitgleich startet am Freitagabend „Advent in den Kupferhöfen“ und lädt die Besucher an zwölf verschiedenen Stationen ein.