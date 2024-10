Mansfeld/MZ. - Gerlau? Von dem fiktiven Städtchen, das es eigentlich nur im Film geben wird, spricht derzeit in Mansfeld wohl fast jeder. Verständlich, denn die Crew von der NFP* neue film produktion GmbH parkt vor dem ehemaligen Einkaufsmarkt in Leimbach und hat quasi das ganze Viertel in Beschlag genommen. Dort laufen alle Fäden zusammen, wird das ganze Team versorgt, es finden sich die Umkleiden und die Requisite zum Beispiel. Vom Markt aus kann man auch ganz bequem das Set erreichen, denn der Drehort ist das Domizil des Mansfelder Turnvereins am wenige Schritte entfernten Pochwerk.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.