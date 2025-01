Am 28. September soll die Bürgermeisterwahl in Hettstedt stattfinden. Wird sich Dirk Fuhlert wieder zur Wahl stellen?

Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in Hettstedt ist eröffnet: Erste Kandidatin wirft ihren Hut in den Ring

Hettstedter Stadträtin Steffi Rieger macht in einem Video ihre Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Hettstedt offiziell.

Hettstedt/MZ. - Der Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters ist in Hettstedt eröffnet. Stadtratsmitglied Steffi Rieger (SPD-Fraktion) macht den Anfang und hat über Facebook ihre Kandidatur bekanntgegeben. Mit den Worten „Lieber eine gute Fee als einen...Zauberer!“ wirbt die 53-Jährige für sich in einem Video. Rieger, die privat als Vermieterin im Hettstedter Raum tätig ist und seit dem Sommer 2024 für die SPD-Fraktion im Stadtrat sitzt, will parteilos zur Wahl antreten.