  4. Luthers Elternhaus in Mansfeld: Vortrag deckt Missbrauch der Geschichte auf: Thomas Müntzer als Kindsmörder?

Jan Martin Engelhardt von den Luther-Museen stellt in einem Vortrag in Luthers Elternhaus in Mansfeld dar, mit welchen Mitteln Geschichte missbraucht wird. Was er dazu in einer Publikation des Lokalchronisten Hermann Etzrodt gefunden hat.

Von Daniela Kainz 22.01.2026, 06:00
Zu einem Vortrag über den Missbrauch von Geschichte wird in „Luthers Elternhaus“ nach Mansfeld eingeladen.
Zu einem Vortrag über den Missbrauch von Geschichte wird in „Luthers Elternhaus“ nach Mansfeld eingeladen. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Mansfeld/MZ. - Wie die Geschichtsschreibung „schon immer für aktuelle politische Interessen ausgenutzt“ wurde, können Besucher eines Vortrages in Luthers Elternhaus erfahren.