Luthers Elternhaus in Mansfeld Vortrag deckt Missbrauch der Geschichte auf: Thomas Müntzer als Kindsmörder?
Jan Martin Engelhardt von den Luther-Museen stellt in einem Vortrag in Luthers Elternhaus in Mansfeld dar, mit welchen Mitteln Geschichte missbraucht wird. Was er dazu in einer Publikation des Lokalchronisten Hermann Etzrodt gefunden hat.
22.01.2026, 06:00
Mansfeld/MZ. - Wie die Geschichtsschreibung „schon immer für aktuelle politische Interessen ausgenutzt“ wurde, können Besucher eines Vortrages in Luthers Elternhaus erfahren.