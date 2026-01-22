Luthers Elternhaus in Mansfeld Vortrag deckt Missbrauch der Geschichte auf: Thomas Müntzer als Kindsmörder?

Jan Martin Engelhardt von den Luther-Museen stellt in einem Vortrag in Luthers Elternhaus in Mansfeld dar, mit welchen Mitteln Geschichte missbraucht wird. Was er dazu in einer Publikation des Lokalchronisten Hermann Etzrodt gefunden hat.