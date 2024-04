Hettstedt/MZ. - Eine männliche Person ist am Dienstagnachmittag in einem Markt in der Johannisstraße beim Diebstahl von Lebensmitteln beobachtet worden. Beim Verlassen des Ladens haben Zeugen ihn daraufhin angesprochen, woraufhin der Tatverdächtige einen Zeugen gegen eine Palette im Eingangsbereich stieß. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad in Richtung Schützenplatz, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen gegen den Unbekannten, der eine auffällige Tätowierung im Gesicht trug, laufen.