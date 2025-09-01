In vielen Orten in Mansfeld-Südharz ist die Badesaison seit dem Wochenende beendet. Wo man trotzdem noch in die Fluten springen kann und was die Betreiber zur diesjährigen Saison sagen.

Verlängerung für Wasserratten: Wo in Mansfeld-Südharz die Freibäder noch geöffnet haben

Der Saisonabschluss im Freibad Eisleben ist seit Jahren der Hundebadetag. Dutzende Vierbeiner genossen das Planschen im Wasser.

Eisleben/Hettstedt/MZ. - Mit viel Anlauf und allen vier Pfoten voran haben die Vierbeiner den Hunde-Badetag am Sonntag im Freibad Eisleben eingeläutet. Von 10 bis 15 Uhr konnten sich die kleinen und großen Fellnasen im Bad an der Landwehr austoben. Damit ist aber auch das Ende der diesjährigen Freibadsaison in Eisleben beschlossen. Wie die in der Lutherstadt und in den anderen Kommunen des Landkreises lief, wo die Saison noch verlängert wird und wo welche Arbeiten auf dem Plan stehen, gibt es in der nachfolgenden Übersicht.