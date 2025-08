Von Pakistan ins Mansfelder Land Vatteröderin lockt Besucher in ihre Freiluftbücherei im Garten

Brigitta Zaman lebte viele Jahre in Pakistan. Auf ihrem naturbelassenen Grundstück in Vatterode hält sie in bunt angestrichenen Küchenschränken Lesestoff für kleine und große Leute bereit. Doch es gibt noch viel mehr zu entdecken.