Braunschwende/MZ - Ein Unfall mit mehreren verletzten Personen hat sich laut Polizei auf der B 242 zwischen Königerode und Braunschwende am späten Samstagabend ereignet. Zwischen beiden Ortschaften bremsten vorausfahrende Fahrzeuge aus bislang unbekannter Ursache ab.

Ein nachfolgender Autofahrer bemerkte dies zu spät. Er versuchte, seinen Pkw an den Autos vorbei zu lenken. Der Fahrer verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand stehenden Baum. Die Fahrzeugführer von zwei weiteren Autos machten daraufhin eine Vollbremsung und fuhren aufeinander.

In den drei Unfallfahrzeugen befanden sich 13 Personen. Fünf wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, so die Polizei weiter. An den drei Autos entstand Sachschaden. Zwei Pkw mussten abgeschleppt werden.