Ulf Döring: „Gerbstedt ist jetzt bereit für den Neuanfang.“

Nach der Stichwahl will Ulf Döring in Gerbstedt rasch zur Sacharbeit übergehen. Was er bis zum Antritt vorhat - und welche Reaktionen es zur Wahl gibt.

Gerbstedt

Es mag auf den ersten Blick ein knappes Ergebnis sein, mit dem Ulf Döring (CDU) am Sonntag die Stichwahl um das Gerbstedter Bürgermeisteramt gewonnen hat. 55,66 Prozent stimmten für ihn, 44,34 für Amtsvorgänger Bernd Hartwig (parteilos). Andererseits: Dörings Vorsprung beträgt mehr als elf Prozentpunkte - nach einem heftigen Stichwahlkampf zwischen zwei Lagern ist der Sieger damit durchaus eindeutig benannt. „Der Souverän hat entschieden“, sagt Döring am Montag. „Gerbstedt ist jetzt bereit für den Neuanfang.“

Ulf Döring: „Grundsätzlich ist Bürgermeister ein 24-Stunden-Job“

Dabei macht er gar keinen Hehl daraus, dass es um das soziale Klima nach dem Wahlkampf nicht gut bestellt ist. „Dass die Einheitsgemeinde gespalten ist, das haben wir in den letzten Monaten schon gesehen.“ Vor allem die geografischen Verteilung der Stimmen zeigt dabei die starke Lagerbildung: Während Döring in der Kernstadt Gerbstedt oder in Heiligenthal, Rottelsdorf und Welfesholz deutlich gewann, siegte Hartwig in westlich und östlich gelegenen Ortschaften wie Augsdorf, Hübitz oder Friedeburg. In Siersleben gewann der einstige Bürgermeister sogar mit über 90 Prozent. „Das darf aber kein Hinderungsgrund sein, mit den Leuten in den Ortschaften ins Gespräch zu kommen“, betont Döring. Er wolle als neuer Bürgermeister nun Brücken bauen und alle Einwohnerinnen und Einwohner mitnehmen.

In der Zeit bis zum Amtsantritt am 12. Mai will der 47-Jährige unter anderem die Zukunft seiner IT-Firma organisieren, deren Leitung er nun abgibt. Doch auch etwas anderes liegt ihm nach dem nervenaufreibenden Wahlkampf am Herzen: „Ich will die Zeit nutzen, um bei meiner Familie zu sein und Energie zu tanken.“ Denn ab dem 12. Mai beginnt für den IT-Fachmann ein neuer Alltag: „Grundsätzlich ist Bürgermeister ein 24-Stunden-Job“, sagt Döring. „Wem das nicht bewusst ist, der braucht es nicht zu machen.“ Er werde das Amt mit großer Freude antreten - und will dann schnellstmöglich zur Sacharbeit übergehen.

Kaum Vorschusslorbeeren von der Linken-Fraktion im Stadtrat

Auch Klaus Dohndorf, SPD-Fraktionsvorsitzender im Gerbstedter Stadtrat, blickt nach dem Wahlergebnis optimistisch in die Zukunft. „Mit Herrn Döring wurde jemand gewählt, der die Unterstützung des Stadtrates hat.“ Er geht davon aus, dass sich die Zusammenarbeit mit dem neuen Bürgermeister deutlich verbessert. Dohndorf sagte mit Blick auf den zurückliegenden Wahlkampf aber auch: „Sozialen Frieden zu schaffen, das wird äußerst schwierig sein.“ Er appellierte an alle, das Ergebnis vom Sonntag zu akzeptieren. „Es war eine demokratische Wahl, das sollten auch die Hartwig-Anhänger anerkennen.“

Kaum Vorschusslorbeeren bekommt Döring derweil von der Stadtratsfraktion der Linken, die vor der Stichwahl keine Wahlempfehlung abgegeben hatte. „Die Linke wird die Arbeit von Herrn Döring an dem bewerten, was er versprochen hat“, sagte Fraktionschef Lüning am Montag. Er selbst werde Dörings Wirken „mit Skepsis verfolgen“. Er betonte, dass nun auch die Mehrheit des Stadtrats in der Pflicht sei, die mit dafür gesorgt habe, dass Döring Bürgermeister geworden ist. Die Einwohner ermutigte er, sich auch in Zukunft politisch einzubringen - etwa bei Ratssitzungen. „Wenn es um Herrn Hartwig ging, war der Saal zuletzt immer voll mit Bürgern.“ Interesse und Beteiligung wünsche er sich auch bei den eigentlichen kommunalpolitischen Problemen. (mz/Felix Fahnert)