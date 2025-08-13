Vier Testspielniederlagen in Folge ohne eigenen Treffer haben der Stimmung von Union nichts anhaben können. Trainer Baumgart ist sich sicher, dass der Knoten im ersten DFB-Pokalspiel platzen wird.

Berlin - Fußball-Bundesligist Union Berlin fährt trotz vier Testspielniederlagen in Folge mit einem klaren Ziel zur ersten Pokalrunde zum Regionalligisten FC Gütersloh. „Wir haben aus den letzten vier Spielen viel rausgezogen und fahren mit großer Euphorie nach Gütersloh“, sagte Union-Trainer Steffen Baumgart vor dem Spiel im Heidewaldstadion am Freitag (18.00 Uhr/Sky), „wir haben das klare Ziel, die nächste Runde zu erreichen.“

Trotz der 0:1-Niederlagen gegen Schweinfurt, Greuther Fürth, Espanyol Barcelona und Olympiakos Piräus zeigte sich Baumgart mit der Vorbereitung zufrieden, die mit dem ersten Pflichtspielauftritt im Westfälischen abgehakt sei. „Wir sind der Bundesligist, das muss zu sehen sein“, forderte der 53-Jährige von seinen in den Testspielen erfolglosen Angreifern.

Dabei überlegt der Trainer, dem gesetzten Andrej Illic die beiden Neuzugänge Ilyas Ansah und Oliver Burke an die Seite zu stellen. „Ob mit zwei oder drei Stürmern werden wir noch entscheiden“, sagte Baumgart.

Fragezeichen um Diogo Leite

Verzichten muss der Trainer auf Neuzugang Stanley Nsoki, Lucas Tousart, Josip Juranovic und Livan Burcu. Ob Diogo Leite, der am Mittwoch erstmals wieder am Mannschaftstraining teilgenommen hat, es in den Kader für das Spiel gegen den Regionalliga-Fünften schafft, werde vor der Abreise entschieden.

Unverändert groß ist die Reiselust der Unioner Anhänger, auf die sich Baumgart besonders freut. 4.000 Berliner unterstützen Union im Heidewaldstadion, dass aufgrund einer Ausnahmegenehmigung Platz für 10.431 Besucher bereithält – 2.000 Zuschauer mehr als zu den Regionalligaspielen.