"Sturm der Liebe"-Star Isabell Stern ist nackt in der neuesten Ausgabe des "Playboy" zu sehen. Damit will sie auch eine wichtige Botschaft vermitteln.

Nackt im "Playboy" - Das ist die wichtige Botschaft von Schauspielerin Isabell Stern

"Sturm der Liebe"-Star Isabell Stern hat sich für den Playboy ausgezogen.

Halle/Magdeburg. - So haben Fans Isabell Stern (46) sicherlich noch nicht gesehen: Die Schauspielerin, die seit 2023 Katja Saalfeld in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" spielt, hat sich für den "Playboy" ausgezogen. Eins der Fotos ziert das aktuelle Cover des Magazins.

Auch interessant: Traum verwirklicht: So gelang einem Wernigeröder der Sprung in den Playboy

Ende Juni verabschiedete sich die Serie in die Sommerpause und die hat Stern für dieses besondere Projekt genutzt. Mit dem Shooting für den "Playboy" verbindet die 46-Jährige zudem eine wichtige Botschaft.

"Sturm der Liebe"-Star zieht sich für Männer-Magazin "Playboy" aus

"Ich fände es total schön, wenn wir aufhören, Menschen für Dinge zu kritisieren, die sie nicht oder nur mithilfe einer Operation ändern können", so die Schauspielerin gegenüber dem "Playboy".

Lesen Sie auch: „Sturm der Liebe“: Nach der Sommerpause kommen zwei mysteriöse Neuzugänge

"Ein Verhalten kann man kritisieren, wenn man danach gefragt wird, denn daran kann man arbeiten. Aber lasst uns aufhören, Menschen für ihre äußere Form zu beleidigen", sagte sie weiter.

Damit spielt sie auf ihre Erfahrungen mit Bodyshaming an. Zu Beginn ihrer Karriere sei ihr Po als "Brauerei-Ross-Hintern" bezeichnet worden. Das habe sie nachhaltig geprägt.

Lesen Sie auch: So stichelt Daniela Büchners Ex gegen ihre Nacktbilder im Playboy

Schauspielerin Isabell Stern hat Erfahrungen mit Bodyshaming

Auch habe sie wiederholt Ratschläge erhalten, ihre Brüste machen zu lassen, um erfolgreicher zu werden. Eine Option sei das für sie aber nie gewesen.

"Ich empfinde meinen gesunden Körper als Geschenk und würde ihn nicht den Schmerzen und Strapazen einer für mich nicht notwendigen Operation aussetzen", stellte die zweifache Mutter klar.

Lesen Sie auch: Sexy im "Playboy": Mariella Ahrens will älteren Frauen Mut machen

Mit der Entscheidung, sich für den "Playboy" auszuziehen, habe Stern ihre Serienkollegen überrascht. Außer Tanja Lanäus, die sich bereits dreimal für das Magazin ausgezogen hat, habe sie es vom "Sturm der Liebe"-Team niemanden erzählt, verriet sie. "Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere ganz schön Augen machen wird."