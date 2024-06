Die Walbecker Hunde- und Jagdschule bietet einen Erste-Hilfe-Kurs für Hunde an. Wie das Pilotprojekt ankam und ob es eine Wiederholung gibt.

Erste-Hilfe-Kurs in Hettstedt

Am Dummy wurde die Versorgung von Wunden geübt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hettstedt/MZ. - Zum ersten Mal hat in Hettstedt ein Erste-Hilfe-Kurs für Hunde stattgefunden. Die Hunde- und Jagdschule „Gib Laut“ aus Walbeck hat die Veranstaltung im ehemaligen Schützenhaus in Hettstedt ausgerichtet. Und das kam richtig gut an, wie Organisator Matthias Bartholomä sagt.