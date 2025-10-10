In Hettstedt findet vom 17. bis 19. Oktober das dritte Kupferfest statt. Was die Besucher erwartet, was neu ist und warum es hinter den Kulissen Diskussionen im Stadtrat gab.

Über 50 Händler, Mittelaltermarkt und Vereine: Was das Kupferfest in Hettstedt dieses Jahr alles zu bieten hat

Auf der Bühne auf dem Hettstedter Marktplatz präsentieren sich zum Kupferfest auch jede Menge Vereine.

Hettstedt/MZ. - „Ich denke, die Idee Kupferfest hat sich in den Köpfen der Leute festgesetzt“, sagt Matthias Poschke, der gemeinsam mit Leon Mathews nun die bereits dritte Auflage des Hettstedter Stadtfestes vom 17. bis 19. Oktober veranstaltet. Poschke ergänzt: „Wir arbeiten immer daran, es noch besser zu machen.“ So gibt es in diesem Jahr mit einem großen Flohmarkt eine Neuerung auf dem Fest.