Anfang September haben 52 langjährige Dauercamper urplötzlich die Kündigung ihrer Pachtverträge erhalten.

Trauerspiel am Süßen See - warum 52 Dauercamper sich geschlagen geben

Hier hat einmal ein Dauercamper seinen Standplatz gehabt.

Seeburg. - Keiner der 52 Dauercamper auf dem Campingplatz am Süßen See, denen Anfang September urplötzlich die Kündigung ihres Pachtvertrages ins Haus flatterte, habe es gewagt, dagegen zu klagen. Eine der Betroffenen spricht darüber, möchte aber ihren Namen nicht in der Zeitung veröffentlicht wissen.