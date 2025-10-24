Eine Platane ärgert eine Anwohnerin Hinter der Salpeterhütte in Aschersleben. Sie kämpft seit Jahren um einen Rückschnitt. Was sie besonders belastet und was Stadt und Hausverwaltung sagen.

Zu viel Laub und Allergien: Warum sich eine Ascherslebenerin über eine prächtige Platane ärgert

Auf einem Privatgrundstück Hinter der Salpeterhütte in Aschersleben steht eine Platane sehr nah an der Grundstücksgrenze und sorgt für Ärger bei den Nachbarn.

Aschersleben/MZ - Bäume in Innenstädten sind nicht nur oft ein Hingucker, sondern auch für das Klima und als Sauerstoffversorger wichtig. In Aschersleben sind in den vergangenen Jahren durch die Trockenheit viele Bäume abgestorben. Da sollte es eigentlich ein Glücksfall sein, wenn man in seiner Nachbarschaft einen gesunden Laubbaum als Schattenspender hat.