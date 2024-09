Friesdorf/MZ - Ein Transporter hat die Gleise der Mansfelder Bergwerksbahn nahe des Bahnübergangs bei Friesdorf versperrt. Wie die Polizei erst am Samstagmittag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitagnachmittag. Der Transporter steckte im Gleisbett fest, sodass die Wipperliese nicht weiterfahren konnte.

Gegen den 23-jährigen Fahrer des Transporters wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt, da der Mann ersten Erkenntnissen nach, entlang der Bahnschienen gefahren sein soll, sagte Antje Hoppen von der Polizeiinspektion Halle (Saale). Ein Abschleppdienst holte den Transporter am Ende vom Gleis.

Die Wipperliese war am Freitag von Klostermansfeld aus zu einer Sonderfahrt im Rahmen ihrer „Brauhaustour“ unterwegs, bei der die Brauerei Wippra besucht wird. Wie es in sozialen Netzwerken dazu heißt, seien die Besucher von der Brauerei Wippra in Friesdorf abgeholt worden, damit der Ausflug fortgesetzt werden konnte.