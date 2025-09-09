Die Ziegelröder verpassen knapp die Titelverteidigung bei der Landesmeisterschaft der Spielleute Sachsen-Anhalt sagen. Und auch der Nachwuchs des Hettstedter Spielmannszugs geht knapp am ersten Platz vorbei.

Titel knapp verfehlt: Was die Spielleute aus Hettstedt und Ziegelrode zu ihren Auftritten bei der Landesmeisterschaft sagen

Als Vize-Landesmeister kehrte der Ziegelröder Spielmannszug von der Landesmeisterschaft in Cattenstedt (Harz) zurück.

Ziegelrode/Hettstedt/MZ. - Sie haben intensiv geprobt und ihr Bestes gegeben: Am Ende reichte es trotzdem nicht für den Sieg und damit die Titelverteidigung. Der Ziegelröder Spielmannszug 1886 musste sich zur diesjährigen Landesmeisterschaft der Spielleute im Landesturnverband Sachsen-Anhalt dem Bernburger Spielmannszug geschlagen geben. Dessen Frauen und Männer siegten im Wettbewerb, der am vergangenen Samstag in Cattenstedt im Harz ausgetragen wurde.