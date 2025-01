Das Textstück „S. Anders leben. Eine Handlung in Gesprächen“, das Bewohner aus Sandersleben, Hettstedt und Wiederstedt vortragen werden, wird am 20. Februar dargeboten.

Stephanie Kiwitt stellt ihre Ergebnisse aus Interviews in Sandersleben in einer szenischen Lesung vor

Auch bei der Lesung 2023 im Kornspeicher in Wiederstedt wirkten Bürger aus Hettstedt, Sandersleben und Wiederstedt mit.

Sandersleben/MZ. - Welches Verhältnis haben die Bewohner aus Sandersleben (Anhalt) zu ihrem Wohnort? Wie ist die Stimmung im Ort? Und welche Entwicklungen und Möglichkeiten der Mitgestaltung gibt es? Über diese und andere Themen hat Stephanie Kiwitt, Fotografin und Professorin für Kommunikationsdesign und Fotografie an der Burg Giebichenstein, mit den Bewohner gesprochen und daraus das Textstück „S. Anders leben. Eine Handlung in Gesprächen“ gefertigt.

Die Interviews hatte Kiwitt zwischen November 2022 und Februar 2023 im Rahmen des damaligen Werkleitz-Festivals „Mein Schatz“ geführt. Anschließend präsentierte sie die Interviewsammlung in einer szenischen Lesung gemeinsam mit Bewohnern aus Sandersleben, Wiederstedt und Hettstedt zuerst im Kornspeicher in Wiederstedt (2023) und anschließend im Schloss Köthen (2024).

Szenische Lesung in Sandersleben

„Nach weiteren Interviews in Sandersleben im Herbst und Winter 2024 wird das Stück, erweitert durch ein neues Kapitel, nun im Ort selbst zu hören sein“, teilt Kiwitt mit. Am 20. Februar, um 18 Uhr (Einlass ist ab 17.30 Uhr), wird in der Turnhalle der Grundschule „Geschwister Scholl“ die neue Fassung als szenische Lesung dargeboten.

Mit dabei sind erneut Bewohner aus Sandersleben, Hettstedt und Wiederstedt, die Kiwitts Text vortragen. Im Anschluss gib es die Möglichkeit zum Austausch bei Getränken und einer Kleinigkeit zu essen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Wie Kiwitt weiter informiert, wird der Abend von der Ortschaft Sandersleben in Zusammenarbeit mit der Agentur für Aufbruch, ein Projekt der Werkleitz Gesellschaft gemeinsam mit dem Institut für Strukturwandel und Nachhaltigkeit der MLU, veranstaltet.