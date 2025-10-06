Wahl: Silke Aermes tritt für die FBM bei der Bürgermeisterwahl in Hettstedt an. Welche Pläne die 50-Jährige für die Stadt hat und was sie zur Kandidatur bewogen hat.

Silke Aermes will mehr Einwohner in die Kupferstadt Hettstedt holen

Silke Aermes tritt für die FBM bei der Bürgermeisterwahl in Hettstedt an. Sie sitzt für die FBM/Feuerwehr-Fraktion im Finanz-, Kultur- und Sozialausschuss, weswegen sie die Feuerwehr Burgörner (links im Bild) und das Mansfeld-Musuem im HumboldtSchloss (rechts hinten) als Fotomotiv gewählt hat.

Hettstedt/MZ. - Ihr erwachsener Sohn, der nicht mehr in Hettstedt lebt und Halle als seine neue Heimat gewählt hat, sei einer der Gründe, warum sie sich zur Kandidatur entschieden hat, sagt Silke Aermes. „Ich möchte, dass die Jugend hierbleibt“, sagt die 50-Jährige, die für die Freien Bürger Mitteldeutschland (FBM) bei der Bürgermeisterwahl in Hettstedt am 26. Oktober antritt.