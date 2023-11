Adventszeit im Mansfelder Land Sieben Höfe in Friesdorf öffnen am ersten Dezemberwochenende

Am 2. und 3. Dezember wird zum „Advent in den Friesdorfer Höfen“ eingeladen. Das Besondere: Sogar Busse steuern den Veranstaltungsort von Hettstedt und Sangerhausen an.