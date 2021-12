Sicherungsarbeiten abgeschlossen: Katzensteg in Hettstedt wird freigegeben

Bild vom Erdrutsch in der Gerbstedter Straße in Hettstedt.

Hettstedt/MZ - Die Gerbstedter Straße im Bereich Katzensteg in Hettstedt soll am kommenden Wochenende oder spätestens am nächsten Montag wieder freigegeben werden, teilte Verwaltungsmitarbeiterin Simone Franceschi im Stadtrat mit. Dabei handelt es sich nur um den Abschluss der Sicherungsarbeit. Der defekte Kanal, der in der Straße nach Regenfällen im August für einen Erdfall und dann für die Sperrung sorgte, wurde wiederhergestellt. Im kommenden Jahr folgen weitere Untersuchungen inklusive Probebohrungen, um die Bodenverhältnisse zu klären. Unklar sei, ob die bisherigen Arbeiten ausreichen oder neue Erdfälle entstehen können, sagte Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) dazu.