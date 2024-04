Mit einer Festwoche und einem Tag der offenen Tür feiert die Grundschule in Welbsleben ihr Jubiläum. Was die Besucher erwartet.

Welbsleben/MZ. - In der Grundschule in Welbsleben wird aktuell groß gefeiert. Denn das Schulgebäude besteht seit 50 Jahren und der Schulförderverein seit 15 Jahren. Für beide Jubiläen gibt es eine Festwoche mit Aktionen für die Schulkinder.

Vom Baum pflanzen über ein Puppentheater, einen Wandertag ins Heimatmuseum nach Pfersdorf, einen Erste-Hilfe-Kurs und ein Projekt zum „Schulalltag früher und heute“ ist alles dabei. Krönender Abschluss der Woche wird die Jubiläumsfeier am Freitag, 26. April, ab 14 Uhr sein. Dann sind auch ehemalige Lehrer, Schüler und Hausmeister vor Ort.

Schule 1974 eingeweiht

Im September 1974 wurde die Schule unter dem Namen „Wilhelm Pieck“ eingeweiht. 3,6 Millionen Mark hat der Neubau in Welbsleben gekostet, in dem rund 800 Schüler in knapp 30 Klassen unterrichtet wurden. Ab 1991 wurde die damalige Polytechnische Oberschule (POS) in Grund- und Sekundarschule aufgeteilt. Den Namen „Einetal-Vorharz“, den die Schule noch heute trägt, bekam sie 1998. Seit 2006 ist nur noch die Grundschule als Schulform vorhanden.

Zur Jubiläumsfeier am Freitag sind aber nicht nur ehemalige Wegbegleiter der Schule eingeladen, sondern auch alle Interessierten. Denn ab 15 Uhr ist die Schule für einen Tag der offenen Tür geöffnet. Dabei werden an verschiedenen Stationen Spiel und Spaß geboten, Gegrilltes, Kaffee und Kuchen serviert und Einblicke in die Historie des Schulgebäudes von der Entstehung bis heute gegeben.

Parkmöglichkeiten für Besucher gibt es in Welbsleben am Schützenplatz, am Sportplatz, am Ärztehaus, Am Anger und am Friedhof.