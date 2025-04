Neue Verhinderungspflege der Miacosa-Gruppe Schnelle Hilfe in Hettstedt für pflegende Angehörige

Wenn pflegende Angehörige selbst in die Klinik müssen oder mal eine Auszeit benötigen, dann hilft das neue Angebot der Miacosa-Gruppe. Was am Standort in Hettstedt jetzt alles neu ist und wie man die Angebote nutzen kann.