Die Miacosa-Pflege-Gruppe mit Sitz in Nordhausen erweitert ihr Angebot um eine außerklinische Intensivpflege und bietet spezialisierte Pflege für sehr komplexe und schwere Fälle an. Dafür mietet man sich bei der Helios-Klinik in Hettstedt ein. Die ersten Patienten kommen am 1. Juli.

René Griesel, einer der Geschäftsführer der Miacosa Pflege-Gruppe öffnet symbolisch die Türen der neuen Intensivpflege in Hettstedt. Am 1. Juli ziehen die ersten Patienten ein.

Hettstedt/MZ. - Die farbenfrohen Werbeträger und Werbe-Aufkleber an den Türen des Stationsbereichs weisen offensichtlich darauf hin, dass in der Helios-Klinik in Hettstedt etwas Neues passiert. Im ehemaligen Fachbereich Allgemein- und Viszeralchirurgie hält die Miacosa Pflege-Gruppe mit einer außerklinischen Intensivpflege Einzug. Axel Paradies und René Griesel, beide sind Geschäftsführer der Miacosa Pflege-Gruppe, sind stolz auf den neuen Standort in Hettstedt, der am Montag, 1. Juli, seine Türen für die ersten beiden Patienten öffnet.