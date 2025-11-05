Die Bestands- und Potenzialanalyse für die kommunale Wärmeplanung der Stadt Arnstein wird am 6. November den Bürgern vorgestellt. Was die Analyse beinhaltet und wie es danach weiter geht.

Potenzial bei Sanierung, Solarthermie und Co.: Erste Ergebnisse zur kommunalen Wärmeplanung in Arnstein werden vorgestellt

Quenstedt/Sylda/MZ. - Auf dem Weg zur kommunalen Wärmeplanung veranstaltet die Stadt Arnstein am Donnerstag, 6. November, 18 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in Sylda eine öffentliche Informationsveranstaltung. „Die Bürgerinnen und Bürger aus Arnstein sind herzlich eingeladen, diese Beteiligungsmöglichkeit zu nutzen und die Zukunft ihrer Ortsteile mitzugestalten“, teilt Bauamtsleiterin Melanie Müller dazu mit.