Hettstedt/MZ - Am Montagmittag haben in Hettstedt mehrere Jugendliche in einer Passage am Markt in Hettstedt randaliert. Dabei entstand noch nicht näher bezifferter Sachschaden an den Wänden.

Einer der Tatverdächtigen soll einen Irokesenhaarschnitt, schwarze Sportbekleidung, weiße Turnschuhe und einen Nike-Rucksack getragen haben. Hinweise zur Person nimmt das Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter der Nummer 03475/67 02 93 entgegen.