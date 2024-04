Finanzielle Ausstattung Landkreis Mansfeld-Südharz wird beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde einlegen

Die finanzielle Situation im Landkreis Mansfeld-Südharz ist prekär. Daher soll nun vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Beschwerde eingelegt werden. Dabei geht es nicht nur um MSH - auch andere Kreise in Sachsen-Anhalt befinden sich in ähnlicher Situation.