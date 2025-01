Obstbauern aus Sachsen-Anhalt tagen im Kolpingwerk in Hettstedt. Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) kündigt dort an, sich für „Unterstützungsleistungen zur Versicherung“ einzusetzen.

Hettstedt/MZ. - Axel Neutag vom Obsthof am Süßen See in Aseleben wünscht sich nichts mehr als ruhiges Winterwetter in den nächsten Wochen. Aktuell sieht alles gut aus. Ein bisschen zu warm ist es vielleicht gerade, sagt der Obstbauer. Etwas weniger warm wäre aber besser, denn die Obstblüten brauchen für ihre Entwicklung den Kältereiz, weiß der Experte. Wie schnell sich das Blatt wenden kann, zeigte sich im April vergangenen Jahres, als den Obstbauern eine einzige Frostnacht alle Träume von einer guten Ernte zunichtemachte.