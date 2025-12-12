Die Stadt Arnstein hat ihre Risikoanalyse samt Brandschutzbedarfsplan erneuern lassen. Auf 124 Seiten sind die zehn Ortswehren mit ihren Einsätzen und Standorten unter die Lupe genommen.

Quenstedt/MZ - Um mit ihren Feuerwehren auf dem neuesten Stand zu kommen, hat die Stadt Arnstein ihre Risikoanalyse samt Brandschutzbedarfsplan erneuert. 124 Seiten dick ist die Übersicht, die von der Firma „antwortlNG Beratende Ingenieure PartGmbB“ aus Köln erstellt wurde. „Wir wollten mit einer externen Firma eine andere Sichtweise bekommen. Und ich finde, das ist ein gelungenes Papier“, sagte Stadtwehrleiter Frank Raschke im zurückliegenden Stadtrat dazu. Dort hatte das Gremium die neue Analyse einstimmig beschlossen.