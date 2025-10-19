weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Nach einem Schlaganfall entdeckt Steffi Waldvogel ihr Hobby wieder. Für die aktuelle Kunstschau in der Mansfelder Tourist-Information fertigte sie zwei Arbeiten mit Bezug zur Lutherstadt.

Von Daniela Kainz 19.10.2025, 14:00
Viele der Arbeiten, die Steffi Waldvogel aktuell in der Mansfelder Tourist-Information präsentiert, entstanden zu nächtlicher Stunde.
Viele der Arbeiten, die Steffi Waldvogel aktuell in der Mansfelder Tourist-Information präsentiert, entstanden zu nächtlicher Stunde. (Foto: Maik Schumann)

Mansfeld/MZ. - Ihre Kreativität kennt keine Grenzen: Steffi Waldvogel zeichnet und malt in verschiedenen Techniken, gestaltet Schmuckstücke und T-Shirts. „Ich bin nicht in eine Schublade zu stecken“, meint die 52-Jährige.