34-Jähriger stürzt auf Feldweg Motocrossfahrer bei Unfall zwischen Siersleben und Sandersleben lebensbedrohlich verletzt

Ein 34-jähriger Motocross-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf einem Feldweg zwischen Siersleben und Sandersleben verunglückt. Der Mann, der keinen Führerschein besaß, wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle geflogen.