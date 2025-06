Das Konzert startet am Samstag, 21. Juni, ab 14 Uhr auf dem Festplatz der Garagenbrauerei „Brauwerk Lichtloch 23 UG“.

Rockkonzert in Hettstedt

Auf dem Festplatz im Hettstedter Stadtteil Molmeck findet das Rock-Open-Air am 21. Juni statt.

Hettstedt/MZ. - Mit „Molmeck rockt“ kommt an diesem Samstag, 21. Juni, das erste Rock-Open-Air in den Hettstedter Stadtteil. Auf dem Festgelände der Garagenbrauerei „Brauwerk Lichtloch 23 UG“ im Hettstedter Schulweg startet das Musikevent ab 15 Uhr (Einlass ist ab 14 Uhr). Dann treten vier Livebands auf: die „Rolling Hats“, „Agency of Steel“, „LAUTLOS“ und „Unglaublicher Vorfall“.

Kooperation zwischen Eventveranstaltern

Die Idee dazu war im vergangenen Jahr entstanden, als die Molmecker Bierbrauer das Steinberg-Festival in Hettstedt unterstützten. Die beiden Organisatorenteams arbeiten seit geraumer Zeit eng zusammen und helfen sich bei der Ausrichtung diverser Veranstaltungen, erklärte André Fingas vom „Brauwerk Lichtloch 23 UG“.

Und so kommt es auch, dass die Steinberg-Crew beim „Molmeck rockt“ mit dabei ist. Bei dem Konzerttag soll es zwischen den einzelnen Bandauftritten außerdem sportlich zugehen. Im Bierpong XXL und beim Bierfass-Staffellauf dürfen sich die Gäste messen. Wettstreits, die eingefleischte Fans und Besucher der vergangenen Brauwerk-Feste bereist kennen könnten. Denn schon beim Molmecker Volksfest 2024 gab es einen Bierfass-Staffellauf. Jenes Fest, das bisher im Juni stattfand und in diesem Jahr im August geplant ist.

Festplatz weiter ausgebaut

Der Festplatz in der Schulstraße wurde für solche Events in den vergangenen drei Jahren immer wieder aus- und umgebaut, so dass mittlerweile ein rustikaler Biertresen aus Holz, Sitzecken und Toiletten entstanden sind. Zuletzt hat das „Brauwerk“-Team um André Fingas eine feste Bühne gebaut. Auf der werden nun die vier Rock- und Pop-Bands auftreten. Ein Ticket für das Open-Air-Konzert kostet zehn Euro und ist nicht im Vorverkauf erhältlich.