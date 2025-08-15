Die Spitznamen-Figur im Arnsteiner Ortsteil Stangerode wurde durch Spenden neu angeschafft und feierlich eingeweiht.

Mit Hilfe von Spenden: Stangeröder haben wieder einen „Knaaks“

Uwe Dittrich mit Annett Thomas (stellv. Bürgermeisterin Arnstein) und Doreen Fischer (Firma Enertrag SE) mit dem neuen „Knaaks“.

Stangerode/MZ. - Nach 20 Jahren erstrahlt der „Knaaks“ in Stangerode wieder in alter Pracht. Die aus Holz geschnitzte Figur eines bärtigen, alten Mannes wurde neu angefertigt und im Rahmen einer kleinen Feier wieder am Dorfgemeinschaftshaus aufgestellt. Bereits sei 2005 stand dort ein hölzerner Knaaks, der den Spitznamen der Stangeröder verkörpert. Denn in den Orten der Einheitsgemeinde Arnstein sind die Einwohner seit jeher mit Spitznamen versehen. Beispielsweise nennt man die Welbsleber die Esel und die Harkeröder die Wasserratten.