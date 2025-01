Am Neujahrstag 2025 mussten die Feuerwehren in Mansfeld-Südharz zu insgesamt acht Einsätzen ausrücken, die mit Sturmschäden zu tun hatten. Welche Orte genau betroffen waren.

Mansfeld, Burgörner und Co. - Feuerwehr am Neujahrstag zu acht Sturm-Einsätzen in MSH ausgerückt

Hettstedt/MZ. - Im Laufe des Neujahrstags sind die Feuerwehren in Mansfeld-Südharz mehrfach ausgerückt, weil Sturmböen Schäden angerichtet hatten.

So waren die Feuerwehrleute gegen 10.30 Uhr in Hedersleben im Einsatz, wo ein Baum auf eine Straße gefallen war. Auch in Stangerode war dies wenig später der Fall, genauer gesagt auf der L228. Die Kreisstraße 2321 wiederum war am Vormittag auch in Augsdorf betroffen, als dort ein Baum durch den Wind auf die Straße fiel und die Feuerwehr gerufen wurde.

Auch in Mansfeld und in Heiligenthal fielen Bäume auf Straßen, in Walbeck rückten die Feuerwehrleute zu Sicherungsarbeiten aus, hieß es frühen Abend in der Leitstelle Mansfeld-Südharz. „Baum auf der Straße“, war schließlich auch in Burgörner und in Allstedt, auf der Straße in Richtung Winkel, der Grund für einen Feuerwehreinsatz am Mittwochnachmittag.