Die Zahl der Unfälle in Welbsleben ist seit der Umleitung, Bauarbeiten an der B 180 zwischen Walbeck und Quenstedt entstanden ist, gestiegen.

Lkw fährt Hausecke in Welbsleben ab: „Seit der neuen Verkehrssituation ist es saugefährlich“

Bauarbeiten an der B 180

In der Harkeröder Straße in Welbsleben hat ein Lkw eine Hauswand abgefahren.

Welbsleben/MZ. - Ein gewaltiger Spalt klafft an der Ecke des Hauses, das in Welbsleben an der Kreuzung Harkeröder Straße und Hauptstraße steht. Die Regenrinne ist abgerissen und Putz sowie Steine liegen auf der Straße verteilt.