Mehr als 60 Elternvertreter waren zur Diskussion über den Lehrermangel in Mansfeld anwesend. Schnell wurde deutlich, wie prekär die Situation an den Schulen in Mansfeld-Südharz ist.

Keine Lösung in Sicht: Akuter Lehrermangel bestimmt Podiumsdiskussion in Mansfeld

Egal ob Grundschule, Sekundarschule oder Gymnasium - überall fehlt es in Mansfeld-Südharz an Lehrern.

Mansfeld/MZ - „Wir sehen eure Probleme und wir stehen hinter euch!“ So ein klares und deutliches Statement in Richtung der Lehrer haben Elternvertreter eines Landkreises wohl noch nie abgegeben. Wohl aber jetzt am Dienstagabend in der Mensa der Sekundarschule Mansfeld, wo sich der Kreiselternrat zu einer turnusmäßigen Sitzung zusammenfand. Dazu hatte der Kreiselternratsvorsitzende Uwe Henze auch die Elternräte der Schulen und Landespolitiker eingeladen.