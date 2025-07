Kreativ in Heiligenthal Kunst statt Brot und Milch aus dem Konsum in Heiligenthal?

In den Dorfkonsum in Heiligenthal bei Gerbstedt zog 2022 wieder Leben ein. Was dort seither alles auf den Weg gebracht wurde und wie die EInwohner davon profitieren und was jetzt in den Ferien los ist.