Linolschnitt, Schnitzen und Arbeit mit Stroh und Lehm: Künstler aus der Region gestalten für und mit Mädchen und Jungen in Heiligenthal eine besondere Ferienwoche.

Wie in Heiligenthal der Dorfkonsum dank der Kunst wieder in den Mittelpunkt rückt

Ferienfreizeit in der Einheitsgemeinde Stadt Gerbstedt

Im ehemaligen Dorfkonsum in Heiligenthal haben Künstler aus Halle im Sommer 2024 Kinder und Jugendliche zu einer kreativen Ferienwoche eingeladen. Künstlerin Anne Pruy erklärt den Teilnehmern eine Kunsttechnik, den Linolschnitt.

Heiligenthal/MZ - In Heiligenthal hat der ehemalige Dorfkonsum eine neue Bestimmung gefunden. Wo einst Lebensmittel über die Ladentheke gingen, blüht heute die Kunst. In den „Kunstkonsum“ luden jetzt Künstler aus Halle zu einer kreativen Ferienwoche ein. 20 Kinder aus Gerbstedt und Umgebung folgten der Einladung nach Heiligenthal, auch wenn die Kinder und Jugendlichen mit dem Begriff Konsum nicht mehr unbedingt den Mittelpunkt des Dorflebens verbinden, so wie es die älteren Heiligenthaler noch tun.