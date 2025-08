Gerbstedt/MZ - Der Gerbstedter Kegelsportverein feiert seinen 35. Geburtstag. Wie? Natürlich mit einem Turnier auf der modernen Kegelbahnanlage, auf die die Gerbstedter Sportler besonders stolz sind und die sie hegen und pflegen, wie Lutz Born betonte.

Er ist der Schatzmeister des Vereins und weiß deshalb auch besonders gut Bescheid über die Spareffekte, die man mit mancher Modernisierung erzielen konnte. Beispielsweise zahlt es sich aus, die Beleuchtung auf LED umgestellt zu haben. Und auch die moderne Heizung kann quasi punktgenau per App am Handy gesteuert werden. Auch das eine Investition, die sich auszahlt.

Eigentlich hätte man gern auch schon den 30. Geburtstag ganz groß gefeiert, aber Corona machte den Keglern damals einen Strich durch die Rechnung. Aber nun wollen es die Gerbstedter wissen und haben sich Kegler auf Bundesliganiveau als Gäste eingeladen, nämlich das Frauenteam des SV Rot-Weiß Zerbst und die Männermannschaft von Aktivist Geiseltal Mücheln.

Viele junge Kegler in den Reihen des KSV Gerbstedt

Die Gastgeber werden ebenfalls zwei Teams stellen. Das Frauenteam des KSV Gerbstedt kegelt sonst in der Verbandsliga in Sachsen-Anhalt und die Männer treten in der Landesliga an. Außerdem hat der Verein auch ein Jugendteam an Bord.

Auch das ist etwas, worauf man in Gerbstedt sehr stolz ist, zumal die jungen Kegler auch bereits wettkampferprobt sind und in diesem Jahr beispielsweise mit der Kreisauswahl an der Landeseinzelmeisterschaft in Schönebeck teilnahm sowie später dann an der Deutschen Meisterschaft in München.

Turnier zur Feier des Jubiläums findet am 9. August statt

Die Geburtstagsparty zum 35. Vereinsjubiläum wird Samstag, 9. August, in Gerbstedt steigen. 10 Uhr geht es los und gegen 15 Uhr werde das Turnier wohl beendet sein, schätzt Born. „Nun hoffen wir, dass sich viele Zuschauer und Gäste für unser Turnier interessieren“, sagte er. Packende Auseinandersetzungen auf der Bahnenanlage werde es mit Sicherheit geben.

Für das leibliche Wohl ihrer Gäste werden die Kegler freilich auch sorgen. Born: „Vielleicht besuchen uns ja ein paar alte Kegelfreunde aus der Region. Wir freuen uns schon sehr darauf.“