Der Bescheid für 2025 soll angefochten werden. Die Stadträte Hettstedts haben den Bürgermeister beauftragt, Rechtsmittel einzulegen.

Hettstedt/MZ. - Die Stadt Hettstedt wird Klage gegen den Kreisumlagebescheid 2025 einreichen. Der Stadtrat hat in seiner Sondersitzung am Dienstagabend mehrheitlich Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) beauftragt, Rechtsmittel einzulegen, „soweit der Umlagesatz 19,2 Prozent übersteigt“. Und dem ist so: Denn derzeit liegt der Stadtverwaltung ein Bescheid mit einem Umlagesatz von 30,59 Prozent vor, was einer Kreisumlage von 4.665.876 Euro entspricht. Bei der Klage würde es allerdings um die Differenz zwischen den Umlagesätzen 19,2 und 30,59 Prozent gehen und demnach um einen Streitwert von 1.737.311 Euro.