Der Kreistag hat den Weg für die Sanierung der Gleisanlagen im Gewerbegebiet Hettstedt/Großörner freigemacht. Warum das so wichtig ist und von welchen Kosten derzeit ausgegangen wird.

Strukturwandel in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/Hettstedt/MZ - Der Kreistag hat den Weg für die Hauptanschlussbahn Hettstedt freigemacht. Mit klarer Mehrheit und 36 Ja-Stimmen bei nur einer Enthaltung sprach er sich damit für den Ausbau der schienengebundenen wirtschaftsnahen Infrastruktur am Industriestandort Hettstedt/Großörner aus.

Damit sollen nun Fördermittel nach dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregion beantragt werden. Zweifel daran ließen die Mitglieder am Mittwochabend keine. „Das ist für mich ein typisches Strukturwandelprojekt“, sagte Mansfelds Bürgermeister Andreas Koch (FBM). Dabei gehe es schließlich darum, bestehende Unternehmen zu stärken und zu stützen.

Gegen mehr Lkw auf den Straßen im Landkreis

Des Weiteren sei es im Zuge des Strukturwandels wichtig, Standortvorteile herauszuarbeiten, damit es auch künftig zu Ansiedlungen komme. „Und wir müssen die Lebensqualität unserer Einwohner sichern“, sagt Koch. Ohne die Schiene müssten zusätzliche Lkw über die Straßen rollen und dies gehe nun gerade nicht.

Beim Landkreis geht man davon aus, dass bei einem Wegfall des Bahnanschlusses viel mehr Lkw rollen müssen. Monatlich 1.096 Lkw mehr wären es, um allein die Unternehmen KME Mansfeld GmbH und Elcowire GmbH mit Vormaterial zu beliefern.

Da beide Firmen wachsen wollen, wären es wahrscheinlich sogar nochmal rund 200 Lkw mehr. Dies würde nicht nur die Umwelt belasten, sondern auch die vorhandene Straßeninfrastruktur bis hin „zum Verkehrskollaps im Ortsteil Großörner“ strapazieren.

Gleisanschluss als Standortvorteil

Auch sei die Infrastruktur der Lieferannahme und Abfertigung am Lichtlöcherberg 40 in Hettstedt für diese zusätzliche Belastung nicht ausgelegt, heißt es in dem Maßnahmenkonzept weiter. Diese Überstrapazierung führe unweigerlich zur verstärkten Abnutzung der Straßen und Brücken.

Auch Gehwege würden zerfahren, denn die Lkw müssten diese teilweise als Ausweichmöglichkeit nutzen. Dies habe mehr Reparaturen zur Folge, ein Ausbau der Straßen sei aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ohnehin nicht möglich.

Vor diesem Hintergrund war die breite Unterstützung nicht verwunderlich. Auch Dirk Fuhlert (parteilos), Bürgermeister von Hettstedt, schloss sich dem an. „Es gibt in der Umgebung kaum noch Gewerbegebiete mit Gleisanschluss“, ergänzte er. Dies sei ein klarer Standortvorteil.

Und Gerhard Blume (Linke) meinte, der Ausbau sei „existenziell“. Bei KME handele es sich um einen der größten Arbeitgeber, den man habe. „Wenn wir jetzt nicht die Möglichkeit schaffen, weiß ich auch nicht mehr.“

Gleise müssen ertüchtigt werden

Am Industriestandort Hettstedt/Großörner sitzen mit KME, Elcowire und auch LTH Waggonbau bedeutende Firmen für die Industrie im Landkreis. KME und Elcowire beschäftigen allein derzeit 1.100 Mitarbeiter, hinzu kommen all jene, die indirekt mit den Unternehmen verbunden sind.

„Das sind mit die größten Industriearbeitgeber im Landkreis“, sagt Michael Schumann, Beauftragter für den Strukturwandel im Landkreis. Diese Unternehmen seien Bestandteil der Grundstoffindustrie, „die unseren Landkreis auch ausmacht“. Die Entscheidung des Kreistags begrüße natürlich auch er. „Es dient der wirtschaftlichen Entwicklung Hettstedts und der Region“, sagt er.

Das Projekt hat insgesamt ein Volumen in Höhe von 30 Millionen Euro. Man geht beim Landkreis von einer 90-prozentigen Förderung aus. Ziel ist es, die Gleise zu ertüchtigen, da perspektivisch größere Mengen an Vormaterialien ins Gewerbegebiet transportiert werden sollen. Dies führt zu längeren Zügen und damit einer größeren Belastung für die Schienen. Zudem fehlen moderne Weichen und entsprechende Schwellen.

Brücke muss saniert werden

Insgesamt sind derzeit vier Bauabschnitte vorgesehen. Der erste umfasst die Sanierung des Brückenbauwerks 1 mit der Anbindung Hettstedt/Großörner. Das soll 2027 abgeschlossen sein und rund 4,47 Millionen Euro kosten.

Anschließend soll das vorhandene Gleisnetz vom Bahnhof Hettstedt bis zum Industriegebiet ertüchtigt und saniert werden. Die Umsetzung der mit rund 5,11 Millionen Euro kalkulierten Maßnahme ist für die Jahre 2024 bis 2030 vorgesehen.

In den Abschnitten drei und vier geht es um die Sanierung von vier weiteren Brückenbauwerken, die bis 2035 realisiert werden und insgesamt nochmal rund 20 Millionen Euro kosten soll. Im Beschluss des Kreistags ist die Gesamtkostensumme von 30 Millionen Euro als Kostenrahmen festgelegt. Wird es mehr, soll er informiert werden.